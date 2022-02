Leonardo Colavita, talento record: in Euronascar a 16 anni con partnership americano

Due record assoluti e prestigiosi in pochi mesi. Leonardo Colavita continua a sorprendere e a incantare il mondo dei motori. A poco più di 16 anni, l’abruzzese di Roma che ha vissuto tanto anche a New York, nello scorso autunno è diventato il più giovane esordiente dell’EuroNascar battendo il record di Ben Creanor del 2019. Ma non è bastato, anzi. A inizio 2022, Leonardo si è ripetuto: è arrivata la splendida notizia di una partnership con il team americano di JTG Daugherty, sempre per l’Euronascar, prima volta in assoluto che un pilota riceve un supporto Usa per questo tipo di gare. E se, come è noto, gli americani negli sport motoristici hanno la vista lunga e un fiuto per i talenti insuperabile, allora c’è da esser ottimisti.

Insomma, Colavita è un ragazzo del 2005 che sogna una carriera di grande livello internazionale, che lo porti più lontano possibile, magari in Formula 1.

Intanto, a 16 anni Leonardo batte già tutti i primati. Ieri è volato a Valencia per provare la sua Chevrolet in vista della stagione che lo aspetta. La Nascar Whelen Euro Series, per tutti Euronascar, inizierà proprio in Spagna il 14 e 15 maggio, poi altre 5 tappe (Inghilterra, Repubblica Ceca, Belgio, Croazia) e anche quella romana di Vallelunga del 9 e 10 luglio, dove Leonardo potrà essere applaudito dagli appassionati italiani. Un’occasione da non perdere.

«La partnership con gli americani di JTG Daugherty è un qualcosa che mi rende orgoglioso e mi responsabilizza tanto - spiega Leonardo -. Lo so, tutti mi chiedono se sogno la Formula 1. Certo, ma nel Circus non serve solo il talento, servono anche tanti investimenti. Oggi penso ad altri tipi di gare, quelle delle GT, come le 24 ore di Le Mans, come le 24 ore di Daytona o come Spa. Sarebbe bellissimo, per il resto con il tempo si vedrà».

