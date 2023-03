Derby di canottaggio, torna la sfida tra Circolo Canottieri Roma e Circolo Canottieri Lazio

di Enrico Sarzanini

Come da tradizione si terrà sabato 18 marzo a Roma, alla vigilia derby calcistico della Capitale, la sfida tra Circolo Canottieri Roma e Circolo Canottieri Lazio, lo storico duello di canottaggio ideato da Enrico Tonali, storica penna romana del canottaggio italiano, assieme a Gianfranco Perugini.

Il programma completo

La sfida, anche questa volta non sarà declinata esclusivamente sul canottaggio, come avveniva negli anni passati con il Derby Remiero, ma in una sorta di “mini-Olimpiade” organizzata tra i due storici circoli della Capitale. Come al solito sarà ricco il programma con una partita di calcio a 5, tre doppi tennistici, una gara con equipaggi misti di canottaggio, un confronto di padel, uno della sempre più seguita disciplina del teqball, una corsa di 6 km, una sfida di tennistavolo e i cosiddetti Play Life Games. Le gare interesseranno inoltre tutte le strutture dei due Circoli.

PROGRAMMA

Ping Pong

3 DOPPI/2 SINGOLI – SI ARRIVA A 11

NON CI SONO LIMITI DI ETA’ E SESSO

REFERENTE CC ROMA: PARROTTO/C.VIGGIANI

Circolo ospitante: CC LAZIO

Orario: 10.30

Calcio a 5

2 TEMPI DA 25

1 60- 1 50- 3 40

REFERENTE CC ROMA: PALLADINO/CASONATO

Circolo ospitante: CC LAZIO

Orario: 10.30

Play Life Game

1 KM RUN – 10 PUSH UP – 500 MT BIKE – 20 SALTI CORDA – 500 MT ROW RACE – 30 SIT UP

2 DONNE + 2 UOMINI

REFERENTE CC ROMA: MALFATTI

Circolo ospitante: CC ROMA

Orario: 10.30

Corsa

6X1000 Metri

2 UOMINI OPEN – 2 UOMINI OVER – 2 DONNE

REFERENTE CC ROMA: BIANCO

Circolo ospitante: PISTA CICLABILE (LUNGOTEVERE)

Orario: 9.00

Tennis

1 DOPPIO LIM 4.1

1 DOPPIO LIM 4.3

1 DOPPIO COMPOSTO DA 1 LIM 4.1 E 1 LIM 4.3

REFERENTE CC ROMA: REZZI

Circolo ospitante: CC LAZIO

Orario: 10.30

Padel

3 DOPPI LIM 3 CATEGORIA

2 SET SU 3 KILLER POINT E TIEBBREKKONE

REFERENTE CC ROMA:

Circolo ospitante: CC Roma

Orario: 10.30

Teqball

2 SET SU 3 A 18

CATEGORIE LIBERE

REFERENTE CC ROMA: BELLARDONI

Circolo ospitante: CC LAZIO

Orario: 11.30

Canottaggio

IMBARCAZIONE DA 8 CON 4 DEL CC ROMA E 4 DEL CC LAZIO

NON CI SONO LIMITI DI ETA’ E SESSO

REFERENTE CC ROMA: MASCARENHAS

Circolo ospitante: si parte dalla Tirrenia Todaro e si arriva al CC Lazio

Orario: 12.30

