Ciccone è maglia a pois al Tour. L'ultimo azzurro a conquistarla fu Chiappucci nel 1992

Con il primo posto nei quattro gran premi della montagna della penultima tappa del Tour de France, il ciclista abruzzese Giulio Ciccone, si è assicurato aritmeticamente la vittoria della classifica degli scalatori con 105 punti totali, ottenendo la prestigiosa maglia a pois; l'ultimo successo italiano risale al 1992 quando a trionfare come miglior scalatore fu Claudio Chiappucci.

Pogacar vince la 20esima tappa

Tadej Pogacar ha vinto la 20esima tappa del Tour de France, La Belfort-Le Markstein di 133,5 km, ma questo successo non basta allo sloveno per insidiare il danese Jonas Vingegaard, arrivato insieme a Pogacar in un gruppetto di cinque corridori. Vingegaard quindi conserva la maglia gialla di leader della classifica generale e domani concluderà la passerella per Parigi per aggiudicarsi il Tour.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Luglio 2023, 18:07

