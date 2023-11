Approda a Milano il Find Your Run Tour di Brooks e fa tappa al village di Milano 21

di Redazione web

In occasione della Milano21 Half Marathon Brooks organizza l'ultima tappa del programma Find Your Run Tour con un allenamento di 5K per tutti, in puro spirito Run Happy e con la partecipazione del coach Tito Tiberti. Sabato 25 novembre il Find Your Run Tour farà tappa a Milano con la sua consueta carica di energia.

Per entrare nell’atmosfera e prepararsi al meglio alle gare di domenica, Brooks organizza una corsa di 5 km, che saprà rallegrare e animare di musica e colori l’autunno milanese. L’appuntamento è fissato alle ore 10 presso il MiCo Allianz, Ingresso Torre 4, davanti alla fermata della metro “Portello”.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, previa registrazione a questo link per ottenere il biglietto elettronico e assicurarsi la maglietta ufficiale dell’evento: https://www.brooksrunning.com/it_it/find-your-run-tour/ Prima della partenza della corsa sarà possibile ritirare uno degli ultimi modelli di calzature, grazie al supporto tecnico dello staff Brooks, da testare direttamente lungo il percorso. Il coach che accompagnerà i runner lungo i 5 km del percorso sarà Tito Tiberti, coach delle nazionali FIDAL che darà a tutti i partecipanti preziosi consigli per i loro allenamenti.

Inoltre, Brooks darà la possibilità a tutti i runner che correranno la Milano21, di testare le calzature Brooks durante la gara prevista domenica 26. Ai runner basterà recarsi allo stand Brooks, lasciare il documento di identità e ritirare il proprio paio di scarpe per la corsa. Il Find Your Run Tour Find Your Run Tour è l’iniziativa promossa da Brooks per tutto il 2023, con eventi in store e nelle maggiori manifestazioni sportive. È un programma di eventi pensato per portare tutti alla scoperta della propria esperienza di corsa ideale e offrire ai runner allenamenti guidati da coach di prestigio e test di prodotto, in maniera divertente e secondo lo spirito “Run Happy” proprio di Brooks.

L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, ha riscosso un grande successo la scorsa primavera e le attività hanno ripreso in autunno con 20 tappe negli store selezionati di tutta Italia e le due tappe di Mestre (VE) in occasione della Wizz Air Venice Marathon e di Milano in occasione della Milano21 Half Marathon. In totale il progetto ha visto la partecipazione di più di 5 mila runners.

