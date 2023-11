Milano 21, edizione da record: il 26 novembre la mezza maratona con oltre 7mila atleti al via. Iscrizioni e percorso

di Redazione web

Si finisce così, con le cose, anzi le corse, in grande stile. E’ l’ultima gara del calendario 2023 dell’intenso programma di FollowYourPassion, ma è la più grande e la più attesa, quella che ogni anno lascia il segno. Milano21 al via, appuntamento per domenica 26 novembre, evento che cresce sempre di più e che coinvolge tutti, perché tutti possono schierarsi alla linea di partenza. Start ore 9.00, prevista la mezza maratona certificata Fidal (21,097km), e la 10km sia in forma competitiva che non competitiva dunque aperta a tutti senza necessità di certificato medico o tessera federale.

NUMERI - Una Milano sempre più fashion e brillante quella che ospiterà gli oltre 7mila partecipanti, di cui più di 1200 gli stranieri provenienti da 40 nazioni, superando così da qualche settimana il totale partecipanti del 2022. Numeri destinati a crescere nel futuro, la strada è tracciata, il progetto è ideato e ben delineato: nei prossimi anni Milano21 crescerà ancora, l’obiettivo non può che essere arrivare a 10mila iscritti entro il prossimo biennio. Merito anche della sempre maggiore attenzione ai runner: ad esempio in questa edizione gli spogliatoi-deposito borse saranno presso l’Expo Village al Mico e saranno coperti. Gli atleti potranno dunque stare riparati fino a pochi minuti dal via, una vera grande zona comfort. “Questo 2023 che va a chiudersi con Milano21 è stato un anno positivo, soprattutto per i risultati ottenuti nella seconda parte dell’anno in termini di partecipazione – fa sapere il Presidente di MG Sport Giampiero Schiavo -. Un esempio ne è il Triathlon di Peschiera dello scorso inizio ottobre, quando il target che ci eravamo prefigurati di un migliaio di persone è stato ampiamente superato, raggiugendo i 1700 iscritti, numeri pazzeschi per una gara di triathlon in Italia. Ancora Monza21 che si è spostata da settembre a oltre metà ottobre è andata molto bene così come Milano21 del prossimo 26 novembre sta registrando una importante partecipazione. Abbiamo aggiunto The Loop, un nuovo format dedicato al mondo corporate. Andremo a unire due mondi, quello amatoriale con quello aziendale, che parleranno la stessa lingua, quella della passione per la corsa. Il nostro team interno è in fase di crescita e dunque avremo diverse grandi novità per il 2024 e 2025 che presto annunceremo”. In questo clima di ottimismo, soddisfazione e sguardo verso il futuro c’è il pensiero del Direttore Generale Andrea Trabuio, per lui grande esperienza ultradecennale negli eventi di massa: “Il nostro è un processo di crescita, sia del nostro team interno, sia delle migliaia di atleti che ci stanno seguendo con affetto. Come ha detto il Presidente Schiavo, nella seconda parte dell’anno abbiamo avuto una forte crescita nei partecipanti e questo ci rende fiduciosi per il futuro. Milano21 registra ad oggi oltre 6mila iscritti, di cui 1200 provenienti dall’estero. Il nostro brand FollowYourPassion ci indica e traccia la strada su ciò che vogliamo e dobbiamo fare. Tre sono le nostre parole chiave e gli obbiettivi verso i runner: far vivere una esperienza, creare emozioni e infine, fondamentale, coltivare e far sfogare la passione, proprio la ‘nostra’ parola. Tutto questo grazie a location spettacolari dove facciamo correre i nostri runner, triatleti o biker sia strada che di mountain bike. Parliamo di posti magici quali Chia Laguna, Bergamo, Courmayeur e il Monte Bianco, Peschiera del Garda, l’autodromo di Monza, il centro di Milano. Presto lanceremo nuovi progetti sul 2024 e 2025, vogliamo anche raccogliere storie, emozioni, testimonianze dei tanti partecipanti, vogliamo condividerle e farle vivere, vogliamo siano un esempio per tanti”.

IL PERCORSO – Il tracciato della Milano21 è tanto suggestivo quanto veloce.

EXPO – Tre giorni di eventi per l’Expo Village di Milano21, apertura da Venerdì 24 a domenica 26 novembre, sito presso Mico-Allianz Mico – Fiera Milano Congressi, un’occasione unica per le aziende e i brand di intercettare direttamente sul campo un gran numero di amatori e appassionati di corsa, italiani ed internazionali. Una location esclusiva e funzionale, ideale per uno dei maggiori eventi di running in Italia. Oltre 2000mq di spazio espositivo al coperto, adiacente al viale di partenza e arrivo di Via Arona.

PETTORALE SOLIDALE – Anche per il 2023 FollowYourPassion conferma la collaborazione con Sport Senza Frontiere, Onlus che favorisce l’inclusione sociale, l’educazione e il benessere psico-fisico di bambini e adolescenti svantaggiati attraverso lo sport. Acquistando un Pettorale Solidale, ogni runner potrà donare una quota libera alla Onlus.

ISCRIZIONI – Sarà possibile iscriversi online fino a Mercoledì 22 novembre. Sarà possibile ancora iscriversi presso la Segreteria Organizzativa in Expo Village.

ALLENAMENTI COLLETTIVI GRATUITI – Dal mese di settembre sono stati continuativi gli allenamenti di gruppo ogni venerdì, con ritrovo alle 19, presso Why Run Milano in corso Sempione 6 a Milano. Previsti gli ultimi due, venerdì 17 e venerdì 24 novembre, inizio allenamento alle 19:30, a guidare il training saranno gli Urban Runners. Gli allenamenti sono aperti a tutti e per tutte le andature. Disponibilità di deposito borse, spogliatoi e docce a gettone. Sito ufficiale della manifestazione: https://followyourpassion.it/milano21/

AL SERVIZIO DEGLI SPORTIVI – 16 eventi che portano atleti di tutti livelli a correre, nuotare e pedalare. Ciclismo su strada e mountain biking, corsa, nuoto in acque libere e triathlon: anche quest’anno la proposta di FollowYourPassion riesce a soddisfare le passioni di tutti.

IL CALENDARIO 2024 DEGLI EVENTI MG Sport - FollowYourPassion

3 febbraio – Bergamo Urban Night Trail 4 febbraio – Bergamo21 25 aprile – ChiaSWIM (Chia Sport Week) 27 aprile – ChiaTRI (Chia Sport Week) 28 aprile – Chia21 (Chia Sport Week) Idroscalo TEN-K* MilanoTRI – Idroscalo* 9 giugno – La MontBlanc Granfondo 27 luglio – Alta Valtellina Bike Marathon LovereTRI* 5-6 ottobre – PeschieraTRI Monza 12H Cycling Marathon* Monza21* The Loop* 24 Novembre - Milano21

*Data da confermare.

