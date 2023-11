Mezza maratona di Barcellona, l'edizione 2024 completamente rinnovata: è griffata Brooks, tutte le novità

di Redazione web

E' una delle mezze maratone più belle e ambite d'Europa. E l'edizione 2024 si presenta con una grandissima novità. Brooks Running annuncia con orgoglio di essere il nuovo naming sponsor della Mezza Maratona di Barcellona per le prossime due edizioni, a partire dal 2024. Il nuovo nome ufficiale della gara diventa “eDreams Mitja Marató Barcelona by Brooks”. Jim Miles, Direttore Marketing di Brooks Running EMEA, afferma: "Che tu corra per divertimento o per battere il tuo record personale, corriamo insieme alla eDreams Mitja Marató Barcelona by Brooks. Siamo orgogliosi di essere partner di questo grande evento e vogliamo mostrare alla città di cosa è fatto lo spirito di Brooks. In Brooks, crediamo che una corsa possa cambiare una giornata, una vita...

Mauro Llorens, direttore della eDreams Media Marató Barcelona by Brooks, aggiunge: "dopo un anno senza sponsor tecnico, siamo molto felici di raggiungere questo accordo con Brooks Running, uno dei più importanti brand nel mondo del running. Questa partnership contribuisce al nostro obiettivo di posizionarci come una delle mezze maratone più ambite d'Europa, trasmettendo un messaggio comune sia allo sponsor che all'organizzatore: correre è divertimento". L'edizione del 2024 si terrà domenica 11 febbraio

