Coronavirus, il basket italiano ha detto stop ai campionati

La serie A del basket dice stop. Ieri la Fip ha dichiarato conclusa la stagione non essendoci in tempi brevi le condizioni di sicurezza per provare a immaginare una possibile ripartenza. Lo scudetto, con buona pace della Segafredo Bologna che ha provato in tutti modi a trovare una via di uscita per provare a cucirsi il tricolore sul petto, non sarà assegnato cosi come non ci saranno retrocessioni. Insomma campionato ibernato e si ripartirà da zero, si spera, nella prossima stagione. "Provo a immaginarmi la prima palla a due del nuovo inizio. Sarà la vera vittoroa di una squadra unica: l'Italia" parole e muscia di Alessandro Gentile ala di Trento . Ora inizierà la trattativa tra club e giocatori per gli stipendi in essere e poi, si spera la programmazione per la prossima stagione. Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Aprile 2020, 20:45

