X Factor 2018, il quinto live: il pubblico salva Naomi, eliminata Renza Castelli

Stasera sul palco sono saliti i finalisti di X Factor rimasti in gioco,in prima serata su Sky Uno. La quinta puntata live siamo già agli inediti, l'agenda della 12a edizione del talent show più visto. “Ed è un modo per valorizzare ancora più che in passato i nostri concorrenti – ha spiegato nel loft dei giovani finalisti Eugenio Bonacci di Freemantle, produttore del programma – Ogni anno l'intento musicale di X Factor aumenta, aggiungendosi a quello televisivo”. Futuri artisti da depositare sul serio nel panorama musicale, quindi, e non nomi da masticare per esigenze di show.



Intanto, il Direttore delle Produzioni Originali Sky Nils Hartmann precisa che “quest'ultima edizione sta registrando il 30% di pubblico in più, senza contare che siamo l'unico X Factor al mondo a proporre i brani inediti”. Nella puntata di questa sera, gli ospiti sul palco saranno Hooverphonic, con il nuovo singolo “Romantic” tratto dal decimo album “Looking For Stars”, eseguito live per la prima volta in Italia, e i Subsonica con il nuovo singolo “Respirare” insieme ad alcune canzoni del loro repertorio.

A X Factor nel quinto live il duello finale per non essere eliminate ha visto protagoniste Renza Castelli e Naomi. Alla fine a decidere è stato il pubblico che ha deciso di salvare Naomi.