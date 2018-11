Il Grande Fratello Gb chiude, dopo 18 anni la Casa sta per essere demolita

Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mentre in Italia sta andando in onda ladel, in Gran Bretagna i fan sono in lacrime per l'ultimo atto del reality che. LaLe foto aeree del sito mostrano una squadra di demolizioni che sta per fare a pezzi la proprietà che ospitava celebrità e non in competizione nel reality show. La decisione arriva dopo che i boss di Channel 5 hanno annunciato di tagliare il Grande Fratello dal loro programma. I padroni di casa Emma Willis e Rylan Clark-Neal hanno salutato con emozione il gran finale di novembre dello show, vinto da Cameron Cole.Emma Willis, ​​42 anni, ha iniziato a piangere non appena ha presentato lo spettacolo che ha presentato dal 2013. La presentatrice è finita in lacrime mentre registrava un messaggio speciale ai fan prima che la finale andasse in onda. In una clip condivisa dall'account Twitter del Grande Fratello, Emma Willis ha dichiarato: «La nostra ultima finale in assoluto, sicuramente su Canale 5. È davvero difficile sapere cosa accadrà, è impossibile sapere cosa succederà nello show perché tutto può accadere. L'unica cosa certa al momento è che lo spettacolo è finito».