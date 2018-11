Grande Fratello Vip 2018, diretta dodicesima puntata: la scelta del secondo finalista

Baci appassionati trae ein diretta al. La coppia, che è stata separata dal gioco per qualche giorno durante questa convivenza, si è rincontrata dopo che lui è tornato dalla caverna nella casa. La loro separazione è stata sofferta da entrambi, come mostrano i filmati, e a confermarlo sono gli stessi protagonisti.Giulia, vedendo Francesco rientrare in casa, si lancia verso di lui e lo abbraccia lasciandosi andare a baci appassionati in diretta. Monte confessa di essere rimasto stupito da quello che ha provato stando lontano da Giulia, forse arrivando a capire che il loro legame è più forte di quanto credesse. La stessa Giulia si lascia andare a dichiarazioni molto decise nei confronti di Francesco: «Ho gli occhi come il mio vestito, a cuoricino».Lo scambio di battute e di baci non lascia indiffernetie Ilary che proprio in diretta conclude la loro parentesi: «Che dichiarazione d'amore».