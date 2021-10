X Factor, Emma Marrone e la pioggia di critiche. Lei replica: «Ogni scusa è buona per riempirmi di me**a»

Ancora critiche social per Emma Marrone. Al suo secondo anno come giudice del talent show X Factor, in onda su Sky, non è esente dagli attacchi degli haters, contrari alle sue scelte: proprio ieri sera la storia si è ripetuta, per la seconda volta. A volte gli spettatori credono così tanto nel talento di un artista, da immaginarlo già sul palco dei Live di X Factor, ma la scelta tocca ai giudici e spesso non è condivisa.

Se l’anno scorso la polemica su Emma riguardava la scelta di aver portato ai Live Roccuzzo, quest’anno le critiche sono esplose quando la cantante ha detto «no» a Edo. A non convincere Emma è stata la motivazione di Edo nel fare questo mestiere, preferendo gli altri tre concorrenti.

Perciò, stamattina Emma si è svegliata sommersa di critiche e accuse, a cui ha deciso di rispondere con una storia Instagram chiara e diretta. «Sprecare giga e fiato in spregevoli insulti sotto i miei post ovviamente vi fa sentire ‘grossi’ e ‘splendide’, ma non ha niente a che vedere con la musica. Non fate l’errore che avete fatto l’anno scorso. Invece di insultare me, andate a streammare la musica. Solo così avrete ragione e non peccherete di incoerenza. E non passerete per quell* ‘che ogni scusa è buona per riempire di me..a Emma Marrone’. Tutto chiaro?».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Ottobre 2021, 20:33

