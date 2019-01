Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 20:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non sembra esserci pace per le coppie nate a “”. Se infatti come riportato da Leggo.it Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio hanno annunciato il loro addio , anche l’unione frasembra vacillare, con l’ex tronista di Maria De Filippi che conferma attraverso i social il momento di crisi.Dalle stories infatti Nifular ha prima premesso di parlare a nome di entrambi dopo essersi accordati per telefono, per poi dare l'annuncio: “Stiamo affrontando un momento no. Non è una situazione definita in questo momento".Ai fan ha poi spiegato il motivo per cui non erano stati resi partecipi: "Non sappiamo cosa dirvi in questo momento. La situazione non è definita e quando lo sarà voi sarete i primi a saperlo da parte nostra. Stiamo vivendo un momento no come qualsiasi coppia. Ci siamo fidanzati davanti a voi e quindi a voi va il nostro rispetto. Era ovvio, l’avete capito praticamente tutti che il momento è strano".