«Se è vero quello che ho sentito, temo che tu avrai poco da ridere». Cala ilnegli studi di, quandosi rivolge con queste parole a Barbara D'Urso. Si parla del famoso caso dei presunti spinelli che come denunciato dall'ex pornostaravrebbe fumato all'2018.La Henger è stata invitata dalla D'Urso per dare la notizia che, a un anno di distanza, Monte l'ha querelata come promesso tante volte. «Tu hai sempre detto "il fatto che non mi quereli dimostra che dico il vero", ora ti ha querelato quindi ha ragione lui!», punzecchia la D'Urso. Ma la sua ospite non si lascia intimidire e contrattacca: «Io ho detto il vero e comunque la tempistica di questa querela è quantomeno sospetta», risponde. E poi: «La prossima settimana torno qua con con il mio avvocato e ci facciamo una risata insieme. Anzi, se è vero quello che ho sentito mi sa che tu non riderai».Boom. La D'Urso sgrana gli occhi: «No scusa, non ho capito, io non riderò più? E perché?». Il gelo è evidente e non sembra niente di preparato. Henger a quel punto diventa sfuggente: «Io non ci credo... Ma insomma, vedremo». Anche la D'Urso lascia cadere la cosa e la "crisi" rientra. Ma cosa avrà voluto dire Eva Henger?