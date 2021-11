U&D Armando Incarnato e il gesto inaspettato per Ida Platano: «Una donna come lei….»

A “Uomini e donne” Armando Incarnato difende inaspettatamente la sua ex Ida Platano. La dama del trono over Ida Platano infatti ha recentemente ricevuto una delusione sentimentale da parte del cavaliere che aveva scelto nel dating show di Maria De Filippi, Diego Tavani.

Ida Platano e Armando Incarnato (Instagram)

U&D Armando Incarnato e il gesto inaspettato per Ida Platano

A “Uomini e donne” Armando Incarnato difende la sua ex Ida Platano. Ida Platano infatti nel dating show di Maria De Filippi aveva scelto il cavaliere Diego Tavani e lui ha prima accettato, per poi ripensarci e tornarsi a sedere tranquillamente al suo posto. L’accaduto non è piaciuto ad Armando Incarnato, protagonista di “U&D” ed ex della dama del trono over: «Mi dispiace molto – ha spiegato al “Magazine di Uomini e donne” - davvero tanto. Una donna come lei non meritava questo, specialmente dopo quello che ha passato. È una persona buona, che spesso si assume più responsabilità del dovuto credendo di essere quella sbagliata, a tal punto da sentirsi incapace poi di rapportarsi ad altri”,

Armando non si è mai fidato di Diego («Quando parlava al centro dello studio spesso sorridevo perché lo trovavo divertente ma, in cuor mio, non gli ho mai creduto») ed è in contatto con la Platano: «L’ho chiamata durante questa settimana, ho voluto starle vicino. Le ho detto che non deve più perdere la fiducia in sé stessa che assolutamente non deve mai cambiare per qualcuno, o almeno non in questo caso. Ida va bene così com’è, deve essere fiera di sé stessa e ricominciare, ancora una volta, a guardare avanti e oltre ciò che ha vissuto».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Novembre 2021, 22:01

