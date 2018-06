Nicolò Brigante e Virginia Stablum si sono lasciati? Spuntano le foto con un'altra donna

❤💘 #finoallafine Un post condiviso da Nicolò Brigante (@nikobriga) in data: Mag 2, 2018 at 7:18 PDT

Sono trascorse poche settimane dalla scelta, masarebbero già in crisi. Tra i due, inoltre, è comparso un "terzo incomodo". Il tronista diaveva preferito la ragazza di Verona ama subito dopo la romanticissima scelta non sono apparse foto insieme sui social. Nicolò, invece, è stato visto conprotagonistadiLe foto mostrano complicità e teneresse. Niente baci, ma una vacanza in Sicilia insieme a un gruppo di amici, mentre a Verona Virginia si struggeva pubblicando frasi inequivocabili. Per ora il giovane ammette che intercorre tra loro un rapporto solo professionale e di stima reciproca. «Ragazzi stiamo calmi, io e Valeria ci siamo incontrati per questioni lavorative che presto vedrete quindi non inventate nulla gentilmente … un abbraccio a tutti, Keep calm», le sue parole su un'Istagram Stories.L’ex fidanzata di, nel frattempo, ha pubblicato le immagini di un ricovero in ospedale. Su Instagram la foto del braccialetto al polso tipico dei degenti. Potrebbe aver avuto un malore per il caldo e la scarsa alimentazione di questi giorni.