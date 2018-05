Marta Pasqualato dopo la scelta di Nicolò: «Sto male, lui mente a se stesso»

Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

CATANIA - “Molte persone pensano che siamo in crisi sole perché non abbiamo pubblicato ancora foto insieme sul social network”,, tronista di “”, ha scelto la corteggiatrice(ex di Ignazio Moser) preferendola alla contendente Marta Pasqualato.Da tempo però circolano voci su una loro crisi, appunto anche per via della mancanza di immagini di coppia sui rispettivi profili. Virginia ha però svelato il mistero, dato che i due starebbero soltanto rispettando un contratto: “In realtà – ha spiegato Nicolò a “Nuovo tv” – non abbiamo fatto altro che rispettare il contratto stipulato con Mediaset. Non appena ci daranno il via libera, recupereremo condividendo la nostra storia con tutte le persone che ci seguono sui social”.Sicuro della sua scelta (“Ho deciso di seguire il mio cuore e quando ho capito che batteva più forte per Virginia, non ho più avuto dubbi”), ha deciso però di non andare ancora a vivere con lei: “Entrambi pensiamo che sia ancora troppo presto per andare a convivere. All’inizio di una relazione è bene fare un passo dietro l’altro con calma, senza bruciare le tappe. Per il momento siamo sempre in viaggio, perché vogliamo goderci il nostro amore a distanza”.