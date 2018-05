U&D, Nicolò Brigante ha fatto la sua scelta: Marta e Virginia in studio

ROMA – “Sto male ma non posso farci nulla”. Un momento difficile per: durante il trono classico di “” infatti il suo tronista,, ha scelto la sua “avversaria” Virginia Stablum: “Io e Virginia siamo diversissime. Penso che sia stato difficilissimo per lui scegliere – ha spiegato a “Uomini e donne” Magazine - Entrambe abbiamo fatto un lungo percorso con Nicolò ma sono convinta che non abbia gestito la scelta nel migliore dei modi, soprattutto nelle ultime settimane”Lei era convinta di essere la scelta: “Non voglio essere presuntuosa. Abbiamo vissuto delle forti emozioni e, come le ho sentite io, sono sicura che anche lui le abbia provate. Quando parlavamo, spesso gli si spezzava la voce dall' emozione. Non può aver finto. Continuo a pensare che lui stia mentendo a se stesso. Ha avuto paura di farsi travolgere dalle forti emozioni che c'erano tra noi”.Adesso non prova rabbia: “Non riesco a odiarlo o ad avere rabbia nei suoi confronti. Abbiamo perso entrambi. Si è precluso di vivere una storia d'amore bella con me. Poi, comunque, mi ha aiutato ad uscire da un momento particolarmente brutto. Da quando è entrato nella mia vita non ho più avuto attacchi di panico ...”.