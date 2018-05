Uomini e Donne, Nicolò Brigante ha fatto la sua scelta: Marta e Virginia in studio

Uomini e Donne, Nicolò e Virginia volano a Parigi, Marta va su tutte le furie e abbandona

"Forse oggi cerco qualcos'altro, cerco un po' più di stabilità..." #uominiedonne pic.twitter.com/VLG9sQYMXp — Uomini e Donne (@uominiedonne) 2 maggio 2018

La scelta di Nicolò è Virginia! ❤️ #uominiedonne pic.twitter.com/YWSFzkCoTt — Uomini e Donne (@uominiedonne) 2 maggio 2018

Mercoledì 2 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il giorno della scelta perè arrivato. Dopo sei mesi sul trono diha comunicato alle sue corteggiatrici di aver deciso con chi iniziare un percorso e una frequentazione lontano dalle telecamere. Il bel siciliano ha sceltoCon, l'altra, si è giustificato dicendo di essere in cerca di una maggiore stabilità. «Sono passati 6 mesi da quando ci siamo conosciuti, fin da subito mi hai colpito per il tuo carattere […] All’inizio vedevo anche io arroganza ma poi sono andato oltre, ho capito che è solo una maschera che ti metti perché in fondo sei una persona sensibile, dolce, buona […] Il nostro percorso ha avuto un sacco di alti e bassi, forse è stata anche questa la cosa che mi è piaciuta di noi. Sappi che io non ho mai dubitato di te anche quando entravi nello studio e tutti fischiavano. A tutto questo c’è un ma: forse oggi cerco qualcos’altro. Cerco un po’ più di stabilità, anche per il periodo che sto vivendo nella mia vita, e oggi devo dirti che non sei tu la mia scelta».«Ha scelto le emozioni tiepide», la replica della Pasqualato, mentre poco dopo Nicolò incontra. «Ne è passato di tempo da quando sei scesa per la prima volta da queste scale e mi hai colpito per la tua bellezza ma dopo poche settimane non vedevo carattere […] Poi forse il nostro percorso è cambiato quando sei venuta al ristorante e mi hai detto tutto quello che pensavi, poi il nostro percorso è andato avanti con alti e bassi, forse dopo l’esterna a Roma ho capito che non ti scioglievi perché avevi paura di soffrire e quindi ho visto tanto altro e sono andato avanti, ti ho fatto soffrire ma volevo vivermi questo percorso al 100% per arrivare convinto alla scelta. Oggi forse è il momento più difficile, prima di dirti sì o no avrei bisogno di un minuto». Un filmato con i momenti più belli insieme e una piccola Parigi ricostruita in studio per il lieto fine.