Alberto Matano, Yari Carrisi a Vita in Diretta: «La canzone "Felicità"? Non rappresentava i miei genitori. Ecco la verità...»

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Settembre 2020, 20:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi, nello spazio dedicato al gossip, nel contenitore di Rai1 si è parlato dei figli d'arte. In collegamento con Alberto Matano e i suoi ospiti, il figlio maggiore di Al Bano e Romina, Yari Carrisi.Tra gli opinionisti, il giornalista Roberto Poletti che chiede all'artista: «Che musica fai? Non ho mai sentito una tua canzone..».replica: «Musica indiana, ma anche cantautori italiani come Battisti». A quel puntochiede all'ospite se gli piacerebbe cantare Felicità, brano simbolo dei suoi genitori.Gli opinionisti in studio commentano la domanda su papà Al Bano e mamma Romina e Yari Carrisi si innervosisce: «Se mi viene fatta una domanda vorrei poter rispondere... Io sono nato e cresciuto negli anni 70, nel periodo prima di FelicitàSe volete conoscere davvero i miei genitori ascoltate quegli album lì, era un altro mondo.».