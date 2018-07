Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Bagarre alla. Nel corso della trasmissione condotta dasi parla della recente sentenza della Cassazione secondo la quale non ci sarebbe aggravante se la vittima di uno stupro si è ubriacata . Ospite in collegamentoIl direttore di Libero sarebbe andatoper essere stato interrotto durante il suo discorso e avrebbe attaccato pesantemente i conduttori: «, perché mi interrogate se non volete le mie risposte. Ma andate a farvi benedire, io non ci sto a questo gioco idiota... Sto facendo un ragionamento e mi rompete le p***... Siete maleducati, cafoni, incapaci di fare il vostro mesterie.». A questo punto Feltri se ne sarebbe andato.A stretto giro arriva su Facebook la replica di Semprini: «Visto che me lo state chiedendo in molti, vorrei precisare che, per quanto uno possa essere interrotto o meno, quando si interviene alla televisione pubblica,E quindi chi lo fa viene gentilmente congedato».