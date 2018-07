STASERA IN TV

Venerdì 20 Luglio 2018

Film in prmia e seconda serata. Ma anche informazione, leggeregga e qualche risate. Questo il menù che ci riserva il piccolo schermo in questi giorni d'estate. Ed è così anche in questo fine settimana di luglio, a cominciare proprio da oggi venerdì 20 luglio. Non mancano ovviamente le serie Tv, che la fanno da protagonista sulle tv satellitare, soprattutto per gli abbonati alla piattaforma Sky.Ovviamente, anche in questa serata di luglio, spiccano alcuni, che sono imperdibili. Non possiamo non segnalare innanzitutto su La7 l'imperdibile "Ogni Maledetta domenica" con AL Pacino, Cameron Diaz e Dennis Quaid. Ogni maledetta domenica racconta la storia di una squadra di Football americano in grande crisi, che - ad un passo dal baratro - trova le forza di risorgere e di arrivare alla finale del campionato, il SuperBowl.Su Tv8 in seconda serata, precisamente alle 23.15, c'è il film "Io e Marley" diretto da David Frankel, basato sull'omonimo romanzo autobiografico di John Grogan, e interpretato da Owen Wilson e Jennifer Aniston. Racconta la storia di una coppia di giornalisti la cui vita viene letteralmente - e simpaticamente - sconvolta da un cane, un golden retriever, Marley appuntoMa ora entriamo nello specifico dellacon la griglia dei programmi dei primi otto canali del vostro telecomandol.20:30 - Techetechetè Il meglio della TV21:25 - Velvet Collection - Una nuova opportunita'23:19 - TG1 60 Secondi23:20 - Non disturbare00:20 - TG1 NOTTE00:50 - Che tempo fa00:55 - Cinematografo Estate01:50 - Sottovoce02:20 - Rai - News2420:30 - TG2 20.3021:05 - Due casi per Helen Dorn - Ombre del passato22:50 - La terza donna00:30 - CALCIO & MERCATO01:30 - Appuntamento al cinema01:35 - The Canyons20:00 - Blob20:25 - Voxpopuli20:45 - Un posto al sole21:15 - La grande storia21:18 - La bomba atomica *Un modo piacevole di morire*23:25 - TG Regione23:30 - TG3 Linea notte estate00:01 - Meteo 320:30 - STASERA ITALIA21:16 - TGCOM 24 - PALINSESTI AUTUNNO 2018 - PROGRAMMI21:25 - IL TERZO INDIZIO00:40 - DONNAVVENTURA01:40 - TG4 NIGHT NEWS20:00 - TG520:39 - METEO.IT20:40 - PAPERISSIMA SPRINT ESTATE21:25 - TGCOM24 - PALINSESTI AUTUNNO 2018 - PROGRAMMI21:30 - RIASSUNTO - RIASSUNTO - LE VERITA' NASCOSTE21:33 - LE VERITA' NASCOSTE - 1aTV00:20 - TG5 - NOTTE19:25 - LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS UNIT - SEGRETI SVELATI20:25 - LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS UNIT - ABUSI RIPETUTI21:15 - TGCOM - SPECIALE PALINSESTO21:25 - CHICAGO MED - CUSTODE DI MIO FRATELLO/MISURE ESTREME/CURA ALTERNATIVA - 1aTV00:00 - STALKER - CACCIA ALL'UOMO00:50 - STALKER - FOBIA20:00 - TG LA720:35 - In Onda21:10 - Ogni maledetta domenica00:20 - TG LA7 Notte00:30 - In Onda (R)20:30 - Alessandro Borghese - 4 ristoranti Il Triangolo del Riso21:30 - Italia's Got Talent - Best Of Ep. 423:15 - Io e Marley01:30 - Lui, lei e Babydog