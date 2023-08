Virginia Raffaele: «La Turchia ha rubato un pezzo del mio cuore». I fan: Perché ti nascondi? Poi, il commento di Madame

di Redazione Web

Il paradiso «dell'eterno azzurro», lo chiamava Omero. E lo sa bene Virginia Raffaele che nelle ultime ora ha raccontato ai suoi fan di essersi lasciata inebriare dal fascino opulento della Turchia. La comica ha voluto mostrare tutta la sua gratitudine per questo viaggio. «La Turchia ha rubato un pezzo del mio cuore. Davvero grata». Sono queste le parole che Virginia Raffaele ha scritto a corredo di un post Instagram.

Il post che Virginia Raffaele ha pubblicato sul suo profilo Instagram ha ottenuto tantissimi like e commenti da parte dei suoi fan. «Uno dei posti più belli: ricco di storia, cultura e natura straordinaria», ha scritto una fan. E ancora: «La bellezza di un gesto, che meraviglia». Poi qualche fan più attento ha notato che nella maggior parte delle foto Virginia Raffaele non si mostra apertamente. «Perché in tutte le foto ti nascondi?», si legge tra i numerosi commenti. Poi, è arrivato anche il commento di Madame: «Bella».

