Milano, da Ale&Franz a Virginia Raffaele: al Lirico è un anno tutto da ridere

di Ferruccio Gattuso

Il Teatro lirico si gode la prima stagione “normale” (post-pandemia) e il suo gestore Matteo Forte, amministratore delegato di Stage Entertainment, che ha le redini anche del Nazionale, non può certo nascondere il suo ottimismo: «Gestire due teatri così importanti a Milano è una fatica ma un indubbio vantaggio – spiega - L’autunno appena cominciato ci dimostra che il pubblico ha voglia di vedere spettacoli, di rivivere dopo le incertezze del recente passato. Le prenotazioni del pubblico e dalle aziende che si rivolgono a noi per acquisti di biglietti e per affitto sala è un indicatore che ci fa vedere roseo».

E se il Nazionale sarà il palco del musical con il suo titolo principale a lunga tenitura Sister Act, il Lirico - intitolato a Giorgio Gaber - sarà il tempio della comicità e di spettacoli speciali. Dopo il tripudio percussivo di Stomp (25 ottobre-6 novembre) il cuore della stagione pulserà al ritmo della risata con importanti ritorni e grandi nomi della comicità: da Ale & Franz, coppia comica superstar attesa dal 20 dicembre al 3 gennaio (a loro era spettata l’inaugurazione del Lirico l’anno scorso), a Giorgio Panariello (1 dicembre) in La favola mia, da Elio in Ci vuole orecchio, celebrazione di Enzo Jannacci (29 marzo), al ritorno della sorprendente Virginia Raffaele in Samusà (foto, 6-12 febbraio). Fino a Debora Villa in Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere (3-5 marzo), Giacobazzi (9-15 maggio) e Maurizio Battista (16-21 maggio) la colonna sonora del Lirico sarà quella del buon umore. Show kolossal è invece l’opera musicale Casanova (13-17 dicembre) dell’ex Pooh Red Canzian mentre – per restare nella musica - tra gli artisti attesi al Lirico con si segnalano Gigi D’Alessio (8 novembre), Massimo Ranieri (7 dicembre), Ermal Meta (6-8 marzo), e l’ex Genesis Steve Hackett (16 novembre).

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Ottobre 2022, 18:45

