Victoria Cabello torna in tv con un programma tutto suo su TV 8: la rinascita dopo la malattia di Lyme

Victoria Cabello è pronta a ritornare in televisione con un programma tutto suo che andrà in onda su TV8. Dopo tre anni davvero difficili in cui la conduttrice è stata costretta a rimanere lontana dallo spettacolo, a causa della malattia di Lyme, ora è arrivato il momento della sua rinascita. La patologia, che si trasmette tramite la puntura di zecca, è molto debilitante e proprio per questo Victoria, in un'intervista al Corriere della Sera aveva detto: «Non ero più certa di essere in grado anche solo fisicamente di tornare in tv». Tutto è bene quel che finisce bene e il pubblico non vede l'ora di rivederla.

Il ritorno in tv di Victoria Cabello

Victoria Cabello torna alla guida di un programma tutto suo per il prime time di TV8 il prossimo maggio. Le riprese del nuovo format, ideato e prodotto da Banijay Italia e di cui la Cabello è anche co-autrice, sono appena iniziate. Al fianco di Victoria ci sarà l'amico di sempre Paride Vitale. Si ricongiunge dunque la coppia vincitrice dell'ultima edizione di 'Pechino Express'. I due saranno i protagonisti di viaggi imprevedibili, e non convenzionali.

L'avventura a Pechino Express

Victoria Cabello è abituata a compiere viaggi avventurosi e in Paesi lontani, ed è proprio per questo suo spirito da esploratrice che a Pechino Express, in coppia con l'amico Paride Vitale, è riuscita a trionfare sugli altri concorrenti del reality show.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Febbraio 2023, 14:28

