Ascolti Tv 12 maggio 2022, Rai1 super con Eurovision Song Contest e Vespa che intervista Zelensky. Su Sky Pechino Express chiude in bellezza

Ascolti tv del 12 maggio 2022 in prima serata su Rai1 – dalle 20.57 alle 23.16 – la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest ha ottenuto una media di 5.538.000 spettatori pari al 27,7%. Il picco alle 21.40 (6.542.000 e 30,1%). Su Canale 5 la prima tv di Un figlio di nome Erasmus 2.307.000 (13,1%). Su Rai2 Il Giustiziere della Notte 1.152.000 (5,9%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 958.000 (6,7%). Su La7 Piazza Pulita 799.000 (5,6%). Su Italia 1 Safe House Nessuno è al sicuro 971.000 (5,2%). Su Rai3 The Tomorrow Man 586.000 (2,9%). Su Tv8 Se solo fosse vero 313.000 (1,6%). Sul Nove King Arthur 221.000 (1,3%). Per quanto riguarda Pechino Express arriva la conferma del successo di questa stagione e l’attesa finalissima della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, su Sky Uno/+1 e on demand segna il miglior ascolto stagionale: 474.000 spettatori medi e share al 2%, un dato che sale del +7% rispetto alla scorsa settimana. Nei sette giorni il precedente appuntamento ha raggiunto 1.153.000 spettatori medi, più che raddoppiando ancora una volta gli ascolti del giovedì.

In fascia Access Prime Time su Rai1 l’anteprima dell‘Eurovision Song Contest 3.876.000 (20,1%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.854.000 (18,5%). Su Italia1 NCIS Unità Anticrimine 1.228.000 (6,2%). Su Rai3 La Gioia della Musica 975.000 (5,2%), Un Posto al Sole 1.506.000 (7,4%). Su La7 Otto e mezzo 1.325.000 (6,7%). Su Rai2 Tg2 Post 887.000 (4,2%). Su Rete4 Stasera Italia 790.000 (4,1%) e 844.000 (4%). Su Tv8 Celebrity Chef 406.000 (2%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 295.000 (1,5%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.641.000 (26,5%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 2.929.000 (21,9%).

In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta con l’intervista di Bruno Vespa al presidente ucraino Zelensky è stato seguito da una media di 1.158.000 spettatori (15% di share). Su Canale 5 in replica Maurizio Costanzo Show 811.000 (13,4%). Su Rai2 Anni 20 Notte 235.000 (2,4%). Su Rai 3 Una Mattina d’Agosto 359.000 (2,8%), Tg3 Linea Notte 247.000 (3,8%). Su Italia1 Shutter Island 334.000 (6,1%). Su Rete 4 Slow Tour Padano 147.000 (4,3%).

