Victoria Cabello: «A X Factor troppo ego tra i giudici. Pechino Express ? Lo rifarei ogni anno»

Dopo il trionfo a Pechino Express, Victoria Cabello sta conoscendo una nuova giovinezza professionale: presto tornerà in tv, dopo un periodo difficile legato anche alle sue condizioni di salute. E in un'intervista al Corriere della Sera, ripercorre tutta la sua carriera televisiva, a partire proprio da Pechino Express, di cui parla come di «una delle esperienze più folli e divertenti che ti possano capitare nella vita» («Per dire: ho anche mangiato un pene di montone, cosa che non capita tutti i giorni. Ma lo rifarei ogni anno»).

Si è pentita «di non essere andata in vacanza con Dario Argento, uno dei personaggi più divertenti che abbia mai intervistato, ironico, uno che si presta a qualunque cosa. Siccome andavamo molto d'accordo mi propose di fare una vacanza insieme. Io pensavo al sole, al mare e lui mi dice: dobbiamo andare in un posto dove piove sempre. Mi sembrava troppo azzardato, ma con l'età ho iniziato ad apprezzare anche io un certo tipo di luoghi a cielo coperto. Adesso sarei pronta».

Dell'esperienza di giudice di 'X Factor' invece dice: «Queste esperienze ti insegnano cosa non sai fare e dove non devi andare. Mi sentivo male a dover dare dei giudizi su ragazzini carichi di sogni, lì poi è una lotta interna, c'è un ego tra i giudici che ciao. Io non sono portata per fare la televisione urlata, quello è uno show dove per farti valere devi alzare i toni: ma se lo fa un uomo è un figo, se lo fa una donna è una stronza isterica. In quel contesto mi sono proprio bloccata», aggiunge Victoria che era in giuria con Morgan, Fedez e Mika. Alla domanda su chi tra i suoi colleghi giudici avesse più ego risponde: «Benvenuti nel mio ego, scelga lei».

