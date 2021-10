Veronica Gentili e Manuela Moreno? Nessuna rivalità, ballano e cantano insieme: «Pax Tv» IL POST

Un balletto e un karaoke ed è subito pace tra le giornaliste Veronica Gentili, volto del Tg2 post, e Manuela Moreno, conduttrice di Stasera Italia su Rete4. «Pax Tv 💪🏻❤️» scrive Veronica Gentili su Instagram dove posta un video in cui canta e balla con la Moreno sulle note di Max Gazzè.

Leggi anche - Cristiano Ronaldo e Georgina diventano genitori per la sesta volta. L'annuncio: «Aspettiamo due gemelli» IL POST

Nonostante la rivalità in Televisione, le giornaliste si mostrano in perfetta sintonia mentre si esibiscono goliardicamente in un ristorante a Roma.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Ottobre 2021, 20:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA