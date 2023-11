Un professore 2, Barbara D'Urso scatenata per la fiction Rai: «Pazza di loro». La suggestione: sarà prof nella terza stagione

di Redazione web

Barbara D'Urso «pazza» di "Un professore 2", la fiction Rai con Alessandro Gassmann, Nicolas Maupas e Damiano Gavino. Giovedì 23 novembre è andata in onda su Rai1 la prima puntata della seconda stagione e la conduttrice non ha contenuto l'emozione. Sui social ha pubblicato diversi post entusiasti per l'inizio di stagione. Forse, non a caso. Andiamo a scoprire il perché.

Barbara D'Urso in "Un professore 3"?

Dopo l'addio a Pomeriggio 5, la carriera di attrice di Barbara D'Urso ha ripreso piede in teatro, ma non è escluso che possa proseguire in televisione. «È andata a studiare a Londra per interpretare la prof d'inglese in un professore 3», twitta l'account Cinguetterai, sempre molto aggiornato sulle cose che accadono in Rai.

