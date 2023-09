Tiberio Timperi e Anna Falchi, battibecco a I fatti vostri: la battuta che non è piaciuta

Tiberio Timperi ha debuttato come conduttore a "I Fatti Vostri" dopo aver guidato "Unomattina estate". Nel suo ingresso in studio, ha scambiato un saluto con Anna Falchi e ha chiesto come si dicesse "buongiorno" in svedese, supponendo erroneamente che lei avesse origini svedesi.

Anna Falchi, gaffe di Tiberio Timperi a I Fatti Vostri: «Come si dice buongiorno in svedese?». La replica gela tutti

Anna Falchi e l'ansia per la figlia 12enne: «Sto attenta, ci sono tanti 'diavoli' in giro»

La gaffe di Tiberio Timperi

Anna Falchi ha scherzato sulla gaffe, correggendolo e spiegando che in realtà ha origini finlandesi: "Semmai in Finlandese, parti subito male, non hai studiato la mia biografia.

Anna Falchi ha poi condiviso la sua gioia per essere stata confermata per il terzo anno alla conduzione del programma. Ha poi sottolineato l'aria di cambiamento che si respira, con nuovi ingressi, idee fresche e una nuova rubrica che curerà, incentrata su discussioni tra donne.

Nonostante le novità, non ha rivelato dettagli su ospiti e altre rubriche, lasciando il pubblico curioso di scoprire cosa riserverà questa nuova edizione.

Photo Credits: Kikapress music by Korben

LEGGI ANCHE:-- Gaffe di Tiberio Timperi su Amadeus: la battuta pungente in diretta sul suo collega conduttore

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Settembre 2023, 11:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA