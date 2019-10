di Ida Di Grazia

che seguiremo come sempre in diretta su

,

Lunedì 7 Ottobre 2019, 15:21

Siamo giunti alle battue finali. Questa sera su canale 5 nella quinta e penultima puntata dile coppie andranno in esterna con i rispettivi tentatori, ma le cose sembrano prendere una brutta piega.Sono ancora tre le coppie rimaste a. Ognuno di loro sta mettendo alla prova il proprio amore, siamo quasi alla resa dei conti. Questa sera le coppie andranno in esterna con i rispettivi tentatori e dalle anticipazioni svelate dall'account instagram della trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi sarà una puntata ricca di colpi di scena. Come Ciro Petrone ci saràper raggiungere la sua Delia,Quest'ultima bacerà il suo tentatore durante il gioco della bottiglia, ma come reagirà il suo fidanzato Gabriele Pippo nel vedere queste immagini?