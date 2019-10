Temptation Island Vip 2, Alex Belli tenta la fuga: «Io non lascio la mia donna in questa situazione qua», poi ci ripensa

di Ida Di Grazia

Lunedì 7 Ottobre 2019, 23:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come direbbe Simona Ventura Delia e Alex Belli sono durati aquanto "un gatto in tangenziale". La coppia, entrata nel reality quasi sul finale, è scricchiolata al primo video. Delia Duran pericolosamente vicina al tentatore fa impazzire di gelosiacome Ciro Petrone:Delia è pericolosamente vicino al suo tentatore Riccardo che Alex Belli ha ribattezzato Acquaman per via del fisico possente. «Io sono un geloso possessivo, ti pare che la devo vedere così» commenta Belli nel vedere uno dei tanti video della sua fidanzata abbracciata a Riccardo impazzisce e corre via.«Io ve l'avevo detto non mi fate vedere ste robe sennò mi girano i co**ni» Alessia Marcuzzi va a riprenderlo mentre la produzione lo frena. «Scusami Ale, io sono di là a fare la persona serie e di là ... mi dispiace ma io non lascio la mia donna in questa situazione qua» Alessia Marcuzzi prova a farlo ragionare «Io lo capisco ma la rabbia è cattiva consigliera», «prima che la cosa vada avanti io sono il tipo che dice stop. La nostra storia non è debole, sono io che sono debole». Belli torna nel villaggio ma è molto provato. Il giorno successivo chiede di poter vedere le immagini che non aveva sopportato di vedere durante il falò e va al pinnettu. L'attore è furioso, si isola dal gruppo e sembra piangere. «Non devo sempre pensare le cose in funzione degli altri, non voglio vedere quello che fa lei, mi devo scordare sta roba» e si confida con la single Veronica.