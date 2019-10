Temptation Island Vip 2, Silvia bacia il tentatore. Gabriele: «Mi ha spezzato il cuore, non la perdonerò mai»

Lunedì 7 Ottobre 2019, 23:58

ha dato al suo tentatore durante il gioco della bottiglia ha sconvolto Gabriele. Il figlio di Pippo Franco non riesce più a contersi dopo i numerosi video del pinnettu e del falò di, èE' andata oltre qualsiasi canone di decenza, tu a casa mia non ci metti più piede»Durante il gioco della bottiglia Silvia ha baciato a stampo il single Alessandro, Gabriele Pippo vede il video nel pinnettu die commenta «ti pare che non lo faceva? Anche noi abbiamo fatto lo stesso gioco ma io mi sono rifiutato. La delusione è fortissima, dopo quello che ho visto non credo di amarla più». Gabriele viene richiamato per la seconda volta al pinnettu, c'è un altro video. Silvia è in lacrime è arrabbiata e pentita per aver ceduto al gioco: «Io sono venuta qui per risolvere i miei problemi non per fare ste minc**ate. Se io dico di no è no, però poi sono accondiscendente. Se è uno che ti fa schifo si fà ma se è uno che non ti fa schifo non si fà», quest'ultima affermazione fa innervosire Gabriele: «è inutile che piangi, non è che mi cambia prospettiva, anzi la peggiora, con lui ha detto che ha significato», dice sfogandosi con Pago «Ti pare che mia madre vede na roba del genere, è andata oltre qualsiasi canone di decenza, tu a casa mia non ci metti più piede». «Pure io ho fatto il gioco della bottiglia, ma io non l'ho fatto - spiega Gabriele ad Alessia Marcuzzi - è grave quello che ha fatto, i miei genitori e i miei amici stanno guardando. Io stimo molto più le donne del villaggio che la mia fidanzata». Anche durante il falò dei fidanzati per Gabriele ci sono altri video, Silvia non vuole stare vicino al tentatore, ma la sua motivazione è: «se mi lascio lo fai fuori non qui». «Lascerò i mie scarti a questo Valerio, è raccapricciante. Quando sei fidanzato non provi attrazione fisica, le nostre famiglie si conoscono, ti devi vergognare», commenta Pippo. La Marcuzzi chiede perchè Gabriele non ha avuto gesti di questo tipo con altre perchè innamorato o fidanzato «perchè sono fidanzato, non son più innamorato, mi ha spezzato il cuore, non la perdonerò mai. Se io la perdono mi faccio mettere i piedi in testa. Io rifletto Alessia ma...».