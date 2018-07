Temptation Island, Filippo Bisciglia: «Mi sento il Dottor Stranamore 2.0»

di Ida Di Grazia

Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Torna questa sera su canale 5 torna, il reality dedicato alle coppie prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Saldo al timone di comando anche in questa quinta edizione«Il format è sempre lo stesso, ma le emozioni sono sempre diverse. Si innescano delle dinamiche incredibili, quando pensi che vada in un modo, si stravolge tutto completamente».«Stare lì con loro ai falò, mostrare i video dei rispettivi partner ti fa entrare per forza di cose nella loro sfera personale. Una volta rientrati devo dire che mi hanno ricontatto tutti. In pratica sto facendo i falò al cellulare. Sono un po' il Dottor Stranamore 2.0».«Non sono uno molto social. Questa sera guarderò la puntata insieme a voi per la prima volta. So già come va finire, ma mi godrò la sorpresa del montaggio pazzesco di Fabrizio Baglio e ovviamente della regia di Andrea Vicario»«La De Filippi ha spoilerato alla grandissima, posso solo dire che non uscirà al primo falò»«Sicuramente tornerò a Tale e Quale Show. L'anno scorso mi sono classificato secondo e quest'anno sfideremo i primi sei della nuova edizione. È l'unico programma che avrei fatto da concorrente».