Manca ancora una settimana all'inizio della nuova edizione di- in onda lunedìsu canale 5 - e l'attesa si fa sempre più frenetica. Ad aspettare le coppie al falò con la frase cult: "Ho un video per te", come sempre. Dopo tante indiscrezioni a sganciare la vera bomba èL'ideatrice del format in un'intervista a Radio Deejay ha svelato: “Temptation Island nasce come esperimento sociologico ma la realtà supera le nostre aspettative. Già alla prima puntata una delle coppie ha chiesto il falò definitivo. Dopo tre giorni uno ha chiesto il falò di confronto con lei. Quest’anno è più imprevedibile dello scorso anno, non me l’aspettavo. E poi c’è una coppia che parte in un modo, credi di esserti fatto un’idea precisa di lei ma arriva il ribaltone: lei si dimostra un’altra. A volte non conosci la persona con cui stai”. Che sia per amore o per un tradimento non sappiamo nemmeno quale sarà la coppia ad aver abbandonato la trasmissione in tempi record.