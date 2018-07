Temptation Island,anticipazioni: Gemma Galgani prova a riportare la pace tra Ida e Riccardo

Lunedì 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo il grande successo della prima puntata, torna in prima serata su Canale 5, il secondo imperdibile appuntamento con “il docu-reality più seguito dell’estate. Sull'Isola sta per sbarcare un ospite speciale.Nella seconda puntata nuovi falò, nuove reazioni e sentimenti in discussione spingeranno qualcuno a richiedere confronti immediati. Sulle spiagge di Tempation Island arriverà anche una sorpresa: la dama d’eccezionesbarcherà in Sardegna con una missione molto speciale, portare il sereno tra Ida Riccardo, riuscirà nella sua missione? Secondo i rumors la coppia si sarebbe detta addio.