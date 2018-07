Domenica 15 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il riavvicinamento trasarebbe strategico. Pare che i due potrebbero partecipare alla nuova edizione di, motivo per cui sembrerebbe che abbiano fatto pace dopo la (brutta) rottura comunicata ampiamente sui social.É pur vero che Andrea non ha mai fatto mistero di voler riconciliarsi con Giulia, la quale sembrava ben decisa a voltare pagina. Qualcosa recentemente però li ha portati a rivedersi e pare che siano anche tornati insieme, ma secondo il settimanale Oggi, dietro il ritrovato amore, pare ci sia ben altro. I due sarebbero pronti per la seconda edizione del reality delle coppie, forse hanno deciso di mettersi alla prova dopo questa ritrovata intesa? O magari la ritrovata intesa è perfetta per mettersi sotto i riflettori di un reality molto seguito per accrescere popolarità?I maligni sostengono la seconda ipotesi, mentre i fan della coppia sperano nel lieto fine. Come andaranno le cose si vedrà con il trascorrere del tempo quando verranno rese ufficiali tutte le coppie del programma condotto da Simona Ventura.