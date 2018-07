Giulia De Lellis e Andrea Damante a Temptation Island Vip? L'indiscrezione su Instagram

Temptation Island, Filippo Bisciglia: «Mi sento il Dottor Stranamore 2.0»

Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non c'è coppia televisiva o social che non sia chiamata a superare la "prova"E dopo le voci - non confermate - sulla partecipazione di, nuove indiscrezioni sull'adesione dii e, a poche settimane dalla scelta aSecondo i rumors saranno loro i primi partecipanti ufficiali della nuova edizione di Tempation Island Vip. È "361 magazine" ad annunciare che la discussa neo coppia farà parte del programma in onda su Canale 5. Se così fosse, come vuole il format, il loro amore, nato in tv, verrà messo a dura prova.I due hanno dimostrato complicità e intesa a differenza di altre tante coppie nate sotto i riflettori di recente. Hanno condiviso molte foto hanno anche una pagina Instagram condivisa. La trasmissione inizierà a settembre e sarà condotta da