Taylor Mega: «Fare l'influencer è stressante». Giovanni Ciacci sbotta «stressante col cu*o di fuori?»

Live non è la D'Urso

Lunedì 9 Dicembre 2019, 23:25

. Dopo il talk su politici e spettacoli, Live cambia argomento e durante lache abbiamo seguito su, si parla di influencer. Sono loro i nuovi ricchi mentre sempre più volti tv fanno la fame.Gli influencer sono i nuovi ricchi. E' questo uno dei temi affrontato a. Ospiti in studio, Chiara Nasti - confusa dalla D'Urso per Chiara Biasi - Denis Dosio e l'immancabile. E proprio la biondissima influencer ad avere un'uscita piuttosto infelice. La D'Urso mette a paragone gli influencere con i vip caduti in disgrazia e la Mega dice: «guardate cheIo la sera del servizio non sono uscita perchè il mattino mi dovevo svegliare presto per fare uno shooting». Tra gli opinionisti c'è anche Giovanni Ciacci che sbotta:«Tirate fuori lefatture e fate vedere davvero quanto guadagnate!». L'unica a non dare addosso ai giovani influencer è a sorpresa Sandra Milo - 86 anni - che dà la sua benedizione a questi ragazzi che si sono inventati un lavoro.