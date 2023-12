Natale e Quale, Alessandro Greco conquista tutti e gli spettatori insorgono sui social: «La meritocrazia non esiste»

Nella settimana dedicata a Telethon dalla Rai, il 17 dicembre è andato in onda uno speciale di Tale e Quale Show intitolato Natale e Quale, al quale hanno partecipato diversi volti delle scorse edizioni del programma condotto da Carlo Conti, tra i quali Alessandro Greco.





Che fine ha fatto Memo Remigi? Ecco cosa fa ora il cantante dopo lo spiacevole episodio con Jessica Morlacchi

Il desiderio dei telespettatori

In molti sono rimasti stupiti del ritorno in tv dello storico conduttore di Furore e lo hanno trovato talmente convincente da commentare a più riprese sui social, chiedendo a gran voce alla Rai un suo rientro in pompa magna nel palinsesto delle sue reti televisive. Cosa hanno scritto? E cosa succederà?

Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Dicembre 2023, 12:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA