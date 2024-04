Suviana, Fiorello si commuove a Viva Rai2 ricordando le vittime: «Non si può far finta di niente»

di Dajana Mrruku

L'esplosione della centrale elettrica di Enel Green Power di Suviana ha lasciato tutti sconvolti. Tre morti, quattro dispersi e cinque feriti gravi, questo è quello che emerge dalle ultime ricerche che continuano nonostante le difficoltà. Di fronte a una tragedia simile diventa difficile essere di buon umore e portare serenità, anche per Fiorello che ha deciso di chiudere la puntata odierna di Viva Rai2 con un messaggio di solidarietà rivolto alle vittime e ai dispersi. Lo showman si è commosso di fronte a tale dolore e con i suoi ballerini e Luca Tommassini hanno realizzato una loro personale eversione di "Generale" di Francesco De Gregori.

Le parole di Fiorello

Fiorello ha deciso di chiudere la puntata di Viva Rai2 con un piccolo monologo per ricordare ciò che è successo a Suviana: «Questo è un programma dedicato al buonumore, ma di buonumore oggi ce n'è veramente poco. Succedono cose brutte tutti i giorni, anche la tragedia di ieri nella centrale idroelettrica dove sono morte delle persone, lavoratori. Si parla sempre di sicurezza sul lavoro, ma a quanto pare non basta mai. Noi sappiamo quello che succede nel mondo, vorremmo regalare del buonumore e delle volte ci si riesce pure, ma con la morte nel cuore. Non si può far finta di niente e rimanere insensibili quando accadono cose come queste, la tragedia a Suviana, perché la gente che lavora dovrebbe essere tutelata sempre.

Poi ha voluto rivolgere un pensiero anche alle guerre che in questo momento stanno uccidendo persone innocenti, miettendo vittime a destra e a manca: «E poi ci sono le guerre. Noi leggiamo quello che succede, la pace è sempre lontana, però noi cerchiamo ogni mattina, solo per 40 minuti, cerchiamo di iniziare la giornata con il sorriso, senza però dimenticare quello che succede nel mondo».

Lo showman era visibilmente commosso, stentava a trattenere le lacrime dopo queste parole e ha lanciato un'esibizione registrata questa mattina presto, sulle note di "Generale" di Francesco De Gregori.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Aprile 2024, 08:46

