Spot Esselunga, la versione di Pieraccioni: «La bambina dà al papà i preservativi per la "partita di padel" con Eleonora»

Lo spot Esselunga che ha fatto tanto parlare negli ultimi giorni non ha solo scatenato l'intervento di politici e opinionisti, tra cui Giorgia Meloni e Matteo Salvini, ma ha anche dato il via a una serie di meme e battute che hanno dato l'occasione di prendersi meno sul serio e giocare un po' col messaggio.

In questo clima goliardico ma dai forti sottotesti sociali non poteva esimersi dal commentare anche Leonardo Pieraccioni che con semplicità prende il suo telefono e, condendo il tutto con la sua incredibile espressività, ci racconta una storia alternativa per la Coop in cui la bambina c'è ancora, i genitori anche, ma la pesca diventa qualcos'altro...

L'intervento da ridere di Pieraccioni

«Ho visto il tenerissimo spot dell'Esselunga», esordice, «So che la Coop sta preparando uno spot invece della famiglia tradizionale, dove si vedrà la bambina che va dal babbo e gli dà un pacchetto di preservativi e gli dice "tieni questi te li dà la mamma per quando vai a giocare a paddle con l'Eleonora", stanotte ha letto i messaggi nel tuo telefonino».

La storia, naturalmente, si conclude con il classico "E vissero tutti felici e contenti".

Tante risate tra i commenti, e c'è chi aggiunge: « E in rubrica ci sono i compagni di calcetto Veronico, Eliso, Eleno, Barbaro, Elisabetto».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Settembre 2023, 14:49

