Serena Grandi e il figlio Edoardo Ercole a "Oggi è un altro giorno": «Scritte orrende sotto casa, ho deciso di confessare la mia omosessualità»

Serena Grandi ospite a “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su Rai Uno assieme al figlio Edoardo Ercole. Edoardo Ercole ha raccontato di quando ha rivelato alla mamma Serena Grandi di essere omosessuale: “Ci sono state scritte orrende sotto casa – ha spiegato - lei in qualche modo ci era arrivata da sola. Allora ho deciso di dirglielo"

Serena Grandi e il figlio Edoardo Ercole ospiti a "Storie italiane"

Serena Grandi ha cresciuto il figlio Edoardo Ercole da sola: “Il papà era meraviglioso – ha spiegato a “Oggi è un altro giorno” su Rai Uno di Serena Bortone - ma egoista ed egocentrico. L’ho tirato su da sola, cercando di non chiamare tate o bambinaie. Me lo portavo dietro sui set, grande gioia ma grande fatica, mentre giravo lui faceva i compiti nella roulotte. Gli ho insegnato il professionismo, questo lo aiuta molto nel suo lavoro. Oggi è molto emozionato per l'intervista, perché di solito lui sta dietro le quinte”.

Edoardo, anche a causa della sua omosessualità, ha abbandonato da un giorno all’altro il liceo che frequentava: “Ho avuto una controversia con l’insegnate di Greco e me ne sono andato. Con grande tranquillità sono uscito e mi sono presentato a casa. Un mio compagno di classe mi aveva passato un bigliettino dove bisognava descrivere la faccia di questa professoressa e sono stato scoperto. Ero un liceo privato e non mi piacevano le dinamiche. Non ho mai nascosto la mia personalità, erano altri tempi e l’ambiente era rigido, l’omosessualità non era ben vista”.

Per lui è arrivato poi il momento di confidarsi con la mamma: Si erano create una serie di occasioni che mi davano modo di esternare questa cosa. Le voci che le erano arrivate l’avevano in qualche modo preparata, oltre al fatto che sotto casa qualcuno aveva fatto scritte orribili e allora ho confessato il tutto. Avrei preferito farlo durante un pranzo al mare, davanti a un piatto di vongole, ma va bene così…”.

Serena Grandi in realtà è rimasta un po' sorpresa dalla notizia: "Non l’ho intuito subito, pensavo che le voci fossero causate dall’invidia sociale perché era il figlio di Serena Grandi, invece era bullismo e basta. Ho capito che era la cosa più bella del mondo, l’ho accettata, anche grazie a quattro anni con lo psicologo, e sono felice. Non diventerò nonna ma meglio così, sono stanca, poi non si sa mai…”

Serena Grandi ora è pronta a cambiare vita per il figlio Edoardo Ercole, che si occupa di celebrities e che si traferito a Milano per lavoro: “L’unica cosa - ha spiegato Edoardo - di cui avrei paura è di trovarmi sempre la tavola imbandita e lei che mi obbliga a mangiare…”

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Maggio 2021, 15:04

