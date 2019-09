Scontro tra Milly Carlucci e Maria De Filippi: «Amici Celebrities copia Ballando», ma Mediaset risponde così

Milly Carlucci

Amici Celebrities

Milly Carlucci

Venerdì 27 Settembre 2019, 20:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Venerdì di fuoco tra Rai e Mediaset. Solo poche ore fa Dagospia aveva annunciatoin cui si afferma che. La Carlucci smentisce su Twitter, ma Mediaset conferma tutto e risponde così.«Milly Carlucci attraverso il suo legale invia a Mediaset una sonora diffida. il motivo? Secondo la conduttrice ‘' avrebbe copiato il format di 'Ballando con le stelle'», Dagospia lancia la bomba nel pomeriggio di venerdì, da Rai e Mediaset c'è un inizIale silenzio e addiritturasmentisce tutto attraverso il suo account twitter: «Mi giunge notizia che avrei inviato una diffida a Mediaset. Non esiste nessuna diffida».Eppure una simil "diffida" a Mediaset è arrivata, non dalla Rai ma dall'avvocato della conduttrice diche ha inviato una lettera all'ufficio legale di RTI, sottolineando che il programma condotto dain onda su Canale 5 «utilizza tratti distintivi propri» di Ballando con le stelle.Una«non sussiste alcun elemento di confondibilità tra i due programmi».L'avvocato ha poi precisato di non aver inviato «alcuna diffida all'Ufficio Legale di RTI - come sottolineato da Milly Carlucci su Twitter - Si è trattato di un semplice invito al buon senso ed al rispetto degli impegni assunti anni addietro».Pronta la risposta di Mediaset che in una nota stampa: «Prendiamo atto che l'avvocato Picciotti non intendesse diffidare Mediaset pur riservandosi di assumere iniziative giudiziarie in caso di un mancato intervento di quest'ultima. La ricostruzione dell'avvocato sugli impegni assunti da Mediaset in precedenti accordi non è precisa né conferente al tema. Si commenta poi da sola la tesi dell'avvocato Picciotti che un “Vip” non possa ballare con un ballerino professionista se non nel programma “Ballando con le stelle”. Certamente “ed evidentemente non sussiste alcuna possibilità di confondibilità tra i due programmi, ben distinti nella loro ideazione e sviluppo rappresentativo».