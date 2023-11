Sciopero 17 novembre, Annalisa Chirico su RadioRai difende il governo (e attacca Landini): scoppia il caso

di Tommaso Cometti

Annalisa Chirico, conduttrice del programma radiofonico Rai "Ping Pong", ha dedicato un editoriale allo sciopero di venerdì 17 novembre: durante l'intervento, la giornalista si è schierata nettamente al fianco del governo. Questo episodio ha scatenato la dura reazione del comitato di redazione del Giornale Radio Rai e del sindacato Usigrai, che hanno voluto prendere le distanze dal programma.

L'intervento della giornalista

Per la conduttrice «se solo due sindacati su tre protestano lo sciopero non appare così generale» e «se poi solo alcune categorie aderiscono è ancora più arduo sostenere la generalità dello sciopero». «In fondo quando la battaglia politica prende il sopravvento sulla sacrosanta difesa dei diritti dei lavoratori vale tutto», ha detto Chirico. «I lavoratori meriterebbero di più – ha affermato, parlando del segretario della Cgil, Maurizio Landini -, il sindacato non dovrebbe mai essere utilizzato come trampolino di lancio verso altre carriere».

Le reazioni

In una nota, il Cdr del Giornale Radio Rai e dell'Esecutivo Usigrai hanno dichiarato: "Il ruolo di chi fa giornalismo per il servizio pubblico dovrebbe essere sempre e comunque improntato alla massima imparzialità, nel rispetto delle opinioni di tutti. La Rai è appunto la casa di tutti e tutti devono sentirsi rappresentati. Invece, ancora una volta, professionisti esterni, contrattualizzati con l'avvio del nuovo palinsesto di Radio1, non rispettano le più basilari regole di imparzialità, rivendicando il diritto a schierarsi con propri editoriali di parte - l'ultimo sullo sciopero del 17- che minano la terzietà del Servizio Pubblico.

"Non è il primo episodio - si legge ancora - visto che due giorni fa è successa la stessa cosa, sempre sul tema degli scioperi, con Marcello Foa, e per questo abbiamo deciso di intervenire. Stupisce che editoriali vengano affidati a giornaliste e giornalisti esterni. Chiediamo al direttore se quell'editoriale rappresenti la linea della testata, caso contrario, di prenderne le distanze e chiarire ruoli e competenze. Il pluralismo non si garantisce solo con il bilancino degli ospiti, ma con conduttori equilibrati e imparziali".

Francesco Pionati, Direttore del Giornale Radio Rai e di Rai Radio 1, ha affermato: "Impegnato nell'audizione in Commissione di vigilanza ho potuto ascoltare solo successivamente la registrazione della odierna puntata di 'Ping pong'. Rilevo un intervento improprio della conduttrice che in alcun modo, comunque, può rappresentare la linea editoriale del Gr1 e di Radio 1, improntata a garantire - come sempre - il confronto delle posizioni in campo, ed affidata esclusivamente alle competenze del Direttore. Ho pertanto convocato la Chirico per chiarire tutti gli aspetti della vicenda".

