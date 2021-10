Scene da un Matrimonio, seconda puntata: Anna Tatangelo a Sarno con Alessia e Michele

Scene da un Matrimonio, seconda puntata: Anna Tatangelo arriva a Sarno. Alessia e Michele sono gli sposi del nuovo appuntamento del sabato pomeriggio di canale 5 che ha ottenuto buoni ascoplti nella puntata d'esordio.

Leggi anche > XFactor 2021, Bootcamp: Manuel Agnelli e il "perfido" Mika formano le prime squadre

Da sabato 9 ottobre, alle ore 14:10, su Canale 5 secondo appuntamento con “Scene da un Matrimonio”, prodotto da Pesci Combattenti. Anna Tatangelo racconta il matrimonio di Alessia e Michele, da Sarno in provincia di Salerno.

Alessia, figlia di genitori campani emigrati in Germania, all’età di quattro anni perde il padre in un tragico incidente. Michele, anche lui allora solo un bambino, viene a sapere di questa tragedia perché vive nello stesso paese della sua famiglia.

Michele, senza conoscere Alessia, per anni sogna una bambina che ha perso il papà. Quando il destino li farà incontrare lui - ormai ventenne - capirà che quella bambina è quella che sognava e se ne innamorerà. Non solo: si trasferirà in Germania per restarle accanto, lavorando nel ristorante della futura suocera.

Per sposarsi Alessia e Michele hanno scelto però l’Italia e oggi la loro favola d’amore si compie con la cerimonia celebrata nel Duomo di Sarno e con un bellissimo ricevimento a Bacoli, davanti al mare del Golfo di Pozzuoli. Qui sognano di poter un giorno tornare a vivere per sempre.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Ottobre 2021, 14:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA