Agcom sanziona la Rai: 170mila euro per la «pubblicità occulta» ai social di Amadeus. Per Blanco solo un richiamo

Un semplice richiamo per l'esibizione di Blanco, una sanzione per la 'pubblicità occulta' per il profilo Instagram di Amadeus. A deciderlo è l'Agcom: la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le Comunicazioni ha approvato a maggioranza, con il voto contrario della commissaria Giomi, una sanzione pari a oltre 170mila euro alla Rai per la violazione delle disposizioni relative alla corretta segnalazione dei messaggi pubblicitari durante il 73/o festival di Sanremo.

Agcom sanziona la Rai

Il Consiglio dell'Autorità, sempre a maggioranza, con l'astensione del presidente e il voto contrario della Commissaria Giomi, ha richiamato la tv pubblica per l'esibizione di Blanco durante il festival. Le violazioni accertate in termini di pubblicità occulta - spiega l'Agcom in una nota - «riguardano cinque episodi di mancata indicazione dell'inserimento di messaggi pubblicitari e il caso della pubblicità occulta del social network Instagram e del profilo del conduttore Amadeus».



Quanto all'esibizione di Blanco, che distrusse l'addobbo floreale sul palco dell'Ariston, l'Autorità ha richiamato la Rai «per il mancato rispetto della dignità umana e l'istigazione alla violenza e per non aver ottemperato agli obblighi, previsti dal vigente contratto di servizio, di promozione e diffusione di contenuti che valorizzano i principi di tutela della legalità e della dignità della persona, come declinati nel vigente contratto di servizio».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Giugno 2023, 21:39

