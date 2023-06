Amadeus, l'addio a Sanremo è ufficiale: «Nel 2024 sarà il mio ultimo Festival. Ecco come sarà, ho un paio di sogni...»

«Lo dico ufficialmente, questo è il mio ultimo Festival»: Amadeus annuncia così il suo addio (nel 2024) a Sanremo, in un'intervista a FQMagazine. «Cinque di seguito sono tanti - spiega il conduttore e direttore artistico della kermesse musicale -. Aver eguagliato Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore. Se tra qualche anno mi venisse richiesto potrei tornare, in futuro sì ma adesso mi devo fermare. Pure Morandi lo ha condotto con me a 78 anni».

