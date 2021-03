Sabrina Ferilli e la fiction “Svegliati amore mio” a Verissimo. «Racconto il dramma delle acciaierie». Nel salotto di Silvia Toffanin il racconto di una donna e del suo impegno civile, in onda da mercoledì 24 marzo su Canale 5.

Sabrina Ferilli ospite sabato pomeriggio a Verissimo racconta ai microfoni del talk: «La donna che interpreto è un personaggio completo, ma anche fragile. Quella che si racconta è la storia d’amore di una famiglia che per un incidente prende consapevolezza di cosa significhi ammalarsi di polveri e inquinamento. Ho sempre avuto un certo tipo di richiamo per queste problematiche, ma mai come in questo periodo».

Al centro della fiction “Svegliati amore mio”, emerge il problema delle acciaierie, una realtà drammatica che l’attrice ha voluto denunciare: «Quando si arriva a mettere in discussione se sia più importante il lavoro o la vita, si crea un cortocircuito mostruoso. Nessuno mai dovrebbe essere costretto a dover scegliere. Purtroppo, con le acciaierie succede questo - e aggiunge - Mi auguro che questo problema si risolva definitivamente. La politica deve superare questa impasse e deve dare risposte. Non ci sono figli di serie A e serie B. Non è giusto che per non bonificare o per non cambiare una modalità di produrre migliaia di lavoratori possono ritrovarsi senza lavoro».

