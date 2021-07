Rita Pavone, la frase "choc" su Anna Tatangelo. Lei va fuori di sé: «Ma come ti permetti?»

Rita Pavone , la frase "choc" su Anna Tatangelo. Lei va fuori di sé. Stasera in onda su Canale 5, la replica del terzo appuntamento con All Togheter Now, lo show canoro condotto da Michelle Hunziker. La puntata termina con l'eliminazione di Claudia Ciccateri, ma durante il programma avviene qualcosa di inaspettato.

Leggi anche > Estate in Diretta, la frase "choc" di Massimo Ferrero a Roberta Capua. Lei lo gela: «Ci sta guardando mio marito...»

A esibirsi gli Amabili, il duo formato da marito e moglie che continua a dividere il muro. Se c'è infatti chi chiede a lei di farsi da parte dal momento che il marito avrebbe una vocalità superiore, c'è anche chi li vuole assolutamente insieme. Anna Tatangelo è tra coloro che non li separerebbe mai: «Non vedo tutta questa differenza, siete belli insieme».

Rita Pavone non è d'accordo con lei e le lancia una frecciatina: «Anche tu cantavi in coppia con Gigi D'Alessio...». A quel punto, Anna Tatangelo va su tutte le furie e voltandosi verso la cantante afferma: «Adesso ti rispondo bene. Io e Gigi abbiamo fatto insieme una canzone vent'anni fa. Poi lui lavora da trent'anni e io da vent'anni ognuno per la sua strada. Poi è vero, nella vita ci siamo separati, ma non sono l'unica separata qui». Francesco Renga ironizza: «Scatta la rissa».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Luglio 2021, 23:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA