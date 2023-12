Renzo Arbore, dura critica alla televisione di oggi: «Tutto seriale e uguale. Si fa quello che colpisce e si guardano i numeri d’ascolto»

di Dajana Mrruku

Renzo Arbore sta per tornare in televisione in occasione dei 70 anni della Rai. Un conduttore, ma non solo, che la televisione l'ha vista nascere, crescere e ci ha messo molto del suo per farla arrivare proprio a tutti, con programmi di qualità che potessero durare a lungo ed essere d'ispirazione. Con questo proposito, Renzo Arbore è tornato e vuole guardare alla «qualità» con il suo nuvo programma, dal 4 gennaio, "Appresso alla musica".

In una lunga intervista a Repubblica, il produttore e maestro del piccolo schermo ha detto la sua sulla nuova televisione e i programmi che la popolano.

Renzo Arbore, la critica alla televisione moderna

«Vado per gli 87 anni e posso dirlo: ho fatto una televisione cocciutamente destinata al futuro, pensata per durare.

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Dicembre 2023, 11:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA